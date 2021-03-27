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    ve 'dan 'Bir alışverişle çok şey fark eder' kampanyası

    () ve , küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasını başlattı.

    Bir alışverişle çok şey fark eder
    () ve , küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasını başlattı.

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz" dedi.

    Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de "Kampanyayı TOBB işbirliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin diyoruz" açıklamasını yaptı.
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    Haberler Ekonomi TOBB ve Visa'dan 'Bir alışverişle çok şey fark eder' kampanyası