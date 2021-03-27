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    • Ekonomi
    • 27.03.2021 11:45
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    • 27.03.2021 11:45
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    1 Nisan'da sona eriyordu... KÇÖ için yeni açıklama! ?

    Pandemi döneminde milyonlarca çalışanın faydalandığı hakkında yeni bir açıklama geldi. 1 Nisan'da sona ereceği bilinen kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. sorusuna bu ödeneği alan vatandaşlar yanıt arıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Peki kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?

    takvim.com.tr
    1 Nisan'da sona eriyordu... KÇÖ için yeni açıklama! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?

    KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ hakkında arama motorlarında sorgulanıyor. Son olarak 1 Nisan tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulaması etkin olarak kullandırılmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi.

    Atalay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.

    Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı.

    Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

    "Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

        Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

        İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

        Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

        Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

        Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

        İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

        Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır
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        Haberler Ekonomi 1 Nisan'da sona eriyordu... KÇÖ için yeni açıklama! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?