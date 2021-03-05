Meclis'te kabul edildi! Faizsiz ev atağı! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün! İşte detaylar

Meclis'te kabul edildi! Faizsiz ev atağı! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün! Yüz binlerce kişi bankaların konut kredisi faizlerinin yüksek olması sebebiyle faizsiz konut satışı yapan firmalara yöneliyor. Yoğun talep firma sayısında artışı neden oldu. Yasal bir düzenlemenin bulunmaması ise vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olabiliyordu. Bu durum Meclis gündemine geldi. Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre faizsiz ev satışı yapan firmalara 100 milyon lira sermaye limiti getirildi. Bu tutarın altınsa sermayesi olan firmalar faizsiz ev ve araba satışı yapamayacak. Müşterilerin 14 gün içerisinde cayma hakkı olacak. Bu sürede cayma hakkını kullanan vatandaşlar ödedikleri tüm parayı geri alabilecekler.
Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak.
"Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına ilişkin koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.
"Tasarruf finansman faaliyeti", bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini içerecek.
"Tasarruf fon havuzu" ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.
Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde icra edebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.