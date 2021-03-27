'Getir'isi büyük

GETİR, Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global'ın 300 milyon dolarlık yeni yatırımıyla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak milyar dolarlık şirket (unicorn) oldu. Ocak'ta ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamladıklarını hatırlatan Getir Kurucusu Nazım Salur, yalnızca 2 ay içinde üçüncü turu da gerçekleştirdiklerini, önceki tura katılan 8 fondan 7'sinin de bu son tura katıldığını ifade etti.
5 ÜLKEYE ULAŞACAK
Getir'in, yerli ve yabancı fonlardan aldığı yeni yatırımlarla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak sadece 5.5 yılda unicorn olma başarısını gösterdiğini söyleyen Salur, çoğunluk hisselerinin hâlâ Türk kurucularda bulunduğunu anlattı. Salur, Getir'in, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, "Ocak sonunda Londra'ya hızlı giriş yaptık. Yeni hedef ülkelerimiz Almanya, Fransa ve Hollanda'da 2021'in ilk yarısında hizmete başlamayı planlıyoruz" dedi.
SAHAYA 25 MİLYON TL
Nazım Salur, "Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim" dedi.
5 ÜLKEYE ULAŞACAK
Getir'in, yerli ve yabancı fonlardan aldığı yeni yatırımlarla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak sadece 5.5 yılda unicorn olma başarısını gösterdiğini söyleyen Salur, çoğunluk hisselerinin hâlâ Türk kurucularda bulunduğunu anlattı. Salur, Getir'in, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, "Ocak sonunda Londra'ya hızlı giriş yaptık. Yeni hedef ülkelerimiz Almanya, Fransa ve Hollanda'da 2021'in ilk yarısında hizmete başlamayı planlıyoruz" dedi.
SAHAYA 25 MİLYON TL
Nazım Salur, "Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim" dedi.