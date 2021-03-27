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    'Getir'isi büyük

    5.5 yıl önce siparişleri 10 dakika getirme fikriyle ve 4 kurucu ortakla yola çıkan Getir, aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.

    'Getir'isi büyük
    GETİR, merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan merkezli Tiger Global'ın 300 milyon dolarlık yeni yatırımıyla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak milyar dolarlık şirket () oldu. Ocak'ta ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamladıklarını hatırlatan Getir Kurucusu Nazım Salur, yalnızca 2 ay içinde üçüncü turu da gerçekleştirdiklerini, önceki tura katılan 8 fondan 7'sinin de bu son tura katıldığını ifade etti.

    5 ÜLKEYE ULAŞACAK
    Getir'in, yerli ve yabancı fonlardan aldığı yeni yatırımlarla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak sadece 5.5 yılda unicorn olma başarısını gösterdiğini söyleyen Salur, çoğunluk hisselerinin hâlâ kurucularda bulunduğunu anlattı. Salur, Getir'in, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, "Ocak sonunda 'ya hızlı giriş yaptık. Yeni hedef ülkelerimiz , ve 'da 2021'in ilk yarısında hizmete başlamayı planlıyoruz" dedi.

    SAHAYA 25 MİLYON TL
    , "Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim" dedi.
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    Haberler Ekonomi 'Getir'isi büyük