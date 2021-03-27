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    Gençlere iş müjdesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , tarafından düzenlenen ve Yayın Koordinatörü 'in moderatörlüğünü yaptığı 'Para Sohbetleri' programında önemli açıklamalarda bulundu.

    Gençlere iş müjdesi
    Çevre ve Şehircilik Bakanı , tarafından düzenlenen ve Yayın Koordinatörü 'in moderatörlüğünü yaptığı 'Para Sohbetleri' programına katıldı.



    Program öncesi ve A Para ortak yayınında Doğaner'in sorularını cevaplandıran Kurum, gençlere müjde verdi. Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında yapılacak tüm ihalelerde, istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en çok 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını söyledi. Kurum, gençlere şöyle seslendi: ", , , ve 'nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız."

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