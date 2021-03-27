Gençlere iş müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Para tarafından düzenlenen ve Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünü yaptığı 'Para Sohbetleri' programına katıldı.
Program öncesi A Haber ve A Para ortak yayınında Doğaner'in sorularını cevaplandıran Kurum, gençlere müjde verdi. Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında yapılacak tüm ihalelerde, istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en çok 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını söyledi. Kurum, gençlere şöyle seslendi: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız."
Program öncesi A Haber ve A Para ortak yayınında Doğaner'in sorularını cevaplandıran Kurum, gençlere müjde verdi. Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında yapılacak tüm ihalelerde, istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en çok 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını söyledi. Kurum, gençlere şöyle seslendi: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız."