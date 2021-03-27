Bakan açıkladı: Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için 183,2 milyon lira kaynak





Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak SYDV tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan SYDV'lerce, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz.