65 bin TL için 16 Nisan’a dikkat!

Türkiye İş Kurumu'nun "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında bu yıl 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin projeleriyle 16 Nisan'a kadar başvurularını tamamlaması çağrısı yaptı. (Hazal ATEŞ)
REEL KESİM GÜVENİ YÜKSELDİ
Reel Kesim Güven Endeksi, Mart'ta önceki aya göre 1.5 puan artarak 110.8'e yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1.5 puan artışla 110.2'ye çıktı. İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı ise Mart'ta önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 74.7 seviyesine indi.
ELEKTRİKTE FİYAT AYNI KALDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tüm tüketici grupları için sabit tutuldu. EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
MOBİL OYUNCU 35 MİLYONA ULAŞTI
Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor. Bugün, 35 milyon mobil, 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor" ifadelerini kullandı.
ESCON YÜZDE 26 TASARRUF GETİRECEK
ESCON Enerji, Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini Nisan'da tamamlayacak. Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, soğutma için harcanan elektrik tüketiminde yüzde 26 tasarruf sağlanacağını söyledi.
REEL KESİM GÜVENİ YÜKSELDİ
Reel Kesim Güven Endeksi, Mart'ta önceki aya göre 1.5 puan artarak 110.8'e yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1.5 puan artışla 110.2'ye çıktı. İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı ise Mart'ta önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 74.7 seviyesine indi.
ELEKTRİKTE FİYAT AYNI KALDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tüm tüketici grupları için sabit tutuldu. EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
MOBİL OYUNCU 35 MİLYONA ULAŞTI
Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor. Bugün, 35 milyon mobil, 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor" ifadelerini kullandı.
ESCON YÜZDE 26 TASARRUF GETİRECEK
ESCON Enerji, Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini Nisan'da tamamlayacak. Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, soğutma için harcanan elektrik tüketiminde yüzde 26 tasarruf sağlanacağını söyledi.