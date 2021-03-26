Ve belli oldu! Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli kira yardım parası! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını...

Koronavirüsün (COVİD-19) dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya başladı. Peki, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli kira yardım parası!
1-) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kira yardımı alınabilir.
2-) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan başvuru yapılarak kira yardımı talep edilebilir.
3-) Belediyelerin özel destek ve yardım programları kapsamında kira desteği sağlanır.
4-) Sivil toplum kuruluşları yoksullara kira yardımı vermektedir.
5-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kentsel dönüşüm kira desteği sağlamakta.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
HAK SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI YAPILMASI E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!