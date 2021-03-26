Ve belli oldu! Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli kira yardım parası! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını...

Koronavirüsün (COVİD-19) dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya başladı. Peki, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.