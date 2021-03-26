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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 13:17
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    • 26.03.2021 13:17
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    Vatandaşlar gündemde sıkça ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Devlet tarafından her ay hesaplara yatan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren memur ve emekli maaşları koronavirüs ile mücadele kapsamında erken yatıyordu. Kabine Toplantısı sonrasında kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve yeniden tarihlerde bir değişik olup olmadığı merak edildi. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Memur ve emekli maaşları ne zaman yatıyor?

    Memur ve emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bu konunun detayları merak ediliyor. Peki memur maaşlarında en yüksek ve en düşük miktarlar neler? 2021 memur ve emekli maaşları neye göre değişiyor, ayın hangi günü ve saat kaçta hesaba geçmiş oluyor? Işte yanıtı…

    2021 MEMUR ZAM ORANI NEDİR?

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

    2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

    Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

    UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
    Vali 13.818 14835
    Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839
    Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
    Öğretmen (1/4) 5.634 6.049
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
    Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
    Polis memuru (8/1) 6.388 6.859
    Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
    Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
    Mühendis (1/4) 7.452 8.001
    Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
    Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596
    Vaiz (1/4) 5.854 6.285
    Avukat (1/4) 7.115 7.639
    En düşük memur maaşı 4.230 4.542

        MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

        Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

        NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.

        Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

        Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

        EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021

        Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

        SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

            Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

            EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR, HESABA GEÇER?

            Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.
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            Haberler Ekonomi Memur ve emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor?