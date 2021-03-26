Memur ve emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2021 memur maaşları hangi gün, saat kaçta hesaba geçiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bu konunun detayları merak ediliyor. Peki memur maaşlarında en yüksek ve en düşük miktarlar neler? 2021 memur ve emekli maaşları neye göre değişiyor, ayın hangi günü ve saat kaçta hesaba geçmiş oluyor? Işte yanıtı…
2021 MEMUR ZAM ORANI NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Vali 13.818 14835
Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
Öğretmen (1/4) 5.634 6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
Polis memuru (8/1) 6.388 6.859
Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
Mühendis (1/4) 7.452 8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596
Vaiz (1/4) 5.854 6.285
Avukat (1/4) 7.115 7.639
En düşük memur maaşı 4.230 4.542