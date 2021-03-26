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    • 26.03.2021 12:30
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    Ticaret Bakanı 'dan "Kolay İhracat Platformu" açıklaması

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , "Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak" dedi.

    Bakan açıkladı! İhracatta yeni dönem

    Ticaret Bakanı , Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak." dedi.

    Bakan Pekcan, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

    Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu" ifadelerini kullandı.

    Pekcan, "Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok." dedi.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Kolay İhracat Platformu" açıklaması