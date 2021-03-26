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    • 26.03.2021 12:58
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    ? Ziraat Bankası Genel Müdürü kaç yaşında, nereli?

    Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne 'ın getirildiği açıklandı. Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2011 tarihinden beri yürüttüğü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini, olağan genel kurul sonrası Alpaslan Çakar’a devretti. Bu kapsamda vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Alpaslan Çakar kimdir?

    Son dakika haberi... Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Alpaslan Çakar kimdir sorusuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırmalarını artırdı. Peki, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

    ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

    Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu.

    Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü.

        Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babası.

        Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada "Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın'a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat'in Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım" dedi.
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