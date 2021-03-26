Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada "Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın'a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat'in Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım" dedi.