Her ay maaş gibi hesaba yatıyor! Yardıma muhtaç kişilere para desteği! Başvuru formu doldurma ekranı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 1037 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göre, ihtiyaç sahibi emekli maaşı almak için bir akrabanın engelli olması gerekiyor. Engelli bir akrabanız yoksa ebeveynleri olmayan bir kişi olmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu maaş ihtiyacı olan insanlara verilir.

Anneniz veya babanız vefat etmiş olması gerekir, Anneniz veya babanızın %40 veya daha fazla sakatlığı olması gerekir,Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.Belirtilen koşullardan birini yerine getirmese bile, 1037 TL yardım maaşından yararlanamazsınız. Bu şartları yerine getirenler, başvuru formunu doldurmalı ve engelli oldukları takdirde sağlık kurulu raporu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne şahsen başvurmalıdır.