Tureks Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Tureks Turizm halka arz başladı mı?

Tureks Turizm halka arz ne zaman? Tureks Turizm halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Son olarak Tureks Turizm'de de halka arz başvurusu gelmişti. Peki, Tureks Turizm halka arz ne zaman?