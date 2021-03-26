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    • 26.03.2021 09:57
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    • 26.03.2021 09:57
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    halka arz ne zaman yapılacak? başladı mı?

    halka arz ve hisse fiyatlarının detayları arama motorlarında sorgulanıyor. ne zaman yapılacak sorusuna hisse almayı düşünen vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, Tureks Turizm halka arz başladı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tureks Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Tureks Turizm halka arz başladı mı?

    Tureks Turizm halka arz ne zaman? Tureks Turizm halka arz başladı mı? Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Son olarak Tureks Turizm'de de halka arz başvurusu gelmişti. Peki, Tureks Turizm halka arz ne zaman?

    TUREKS TURİZM HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

    Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

    SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

        TUREKS TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Turex Turizm A.Ş., 3 Mart 2021 tarihinde şirketin sermayesini 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle toplam 22.500.000 TL değerindeki 22.500.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin başvuruda bulundu.

        OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Tureks Turizm halka arz için 2 gün boyunca talep toplanacak. Tureks Turizm halka arzın borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplamanın ardından 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Halk arz tarihleri satış duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.
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