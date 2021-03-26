26 Mart altın fiyatları! Güncel canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ne kadar? Altın arttı mı düştü mü?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 19 Mart itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 719,2 milyon dolar artış ile 13 milyar 675 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası toplam geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.