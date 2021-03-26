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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 08:04
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    • 26.03.2021 08:04
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    26 Mart ! Güncel canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ? Altın arttı mı düştü mü?

    26 Mart gününde de vatandaşların merak ettiği konulardan birisi odlu. da göze çarparken, altın alım satımı yapmak isteyenler de altın fiyatlarının artıp artmadığını merak ediyor. Haberimizdeki ekrandan altın fiyatlarını canlı takip edebilirsiniz. İşte Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları...

    takvim.com.tr
    26 Mart altın fiyatları! Güncel canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ne kadar? Altın arttı mı düştü mü?

    Altın fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar 26 Mart altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki 26 Mart altın fiyatları ne kadar?

    26 MART ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN FİYATLARI

    Gram altın alış fiyatı: 440,50 TL
    Gram altın satış fiyatı: 440,59 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    Çeyrek altın alış fiyatı: 709,95 TL
    Çeyrek altın satış fiyatı: 726,65 TL

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    Yarım altın alış fiyatı: 1.415,46 TL
    Yarım altın satış fiyatı: 1.453,31 TL

    TAM ALTIN FİYATLARI

    Tam altın alış fiyatı: 2.928,53 TL
    Tam altın satış fiyatı: 3.004,39 TL

        MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

        Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 19 Mart itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 719,2 milyon dolar artış ile 13 milyar 675 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası toplam geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

        Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.
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        Haberler Ekonomi 26 Mart altın fiyatları! Güncel canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ne kadar? Altın arttı mı düştü mü?