26 Mart altın fiyatları! Güncel canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ne kadar? Altın arttı mı düştü mü?

Altın fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar 26 Mart altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki 26 Mart altın fiyatları ne kadar?
26 MART ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 440,50 TL
Gram altın satış fiyatı: 440,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı: 709,95 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 726,65 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın alış fiyatı: 1.415,46 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.453,31 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı: 2.928,53 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.004,39 TL