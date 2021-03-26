Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Naturelgaz halka arz başvuruları devam ediyor. Naturelgaz hisse fiyatı hisse almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halka arz talep toplama tarihleri açıldı. Açıklamada, SPK'nın son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz'ın, 8,50 lira fiyatla halka arza açılacağı belirtildi.
NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka açılma için onay alan Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart'ta talep toplanarak halka arz edileceği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi olduğu belirtildi.
Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz'ın geçen yıl 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, şirketin orta vadeli büyüme planları kapsamında altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinde faaliyet alanını genişletmeyi öngördüğü bilgisine yer verildi.
Açıklamada, SPK'nın son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz'ın, 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart'ta talep toplanarak halka arz edileceği kaydedildi.