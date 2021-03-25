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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 23:44
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    • 25.03.2021 23:59
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    aktüel kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu! Birbirinden cazip spor ürünleri, teknolojik aletler...

    Merakla ve heyecanla beklenen kataloğu 26 Mart 2021 Cuma yine indirimlerle dolu. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinde bu kez neler var? Yeni haftanın kataloğunda spor ürünleri dikkat çekiyor. ilk sayfada egzersiz tekerleği, katlanabilir mat, ve pilates matı, kas geliştirici sistem, ve pompa, ayarlanabilir el yayı, , ve giderici gibi ürünler yer alıyor. İşte yeni haftanın ilk kataloğu ve Cuma günü alışveriş tutkunları ile buluşacak o ürünler…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Mart 2021 Cuma evde ya da spor salonunda egzersiz yapacaklar için birçok ekipman sunuyor. BİM aktüelde spor giyinmeyi sevenler için de alternatifler var, haberimizdeki güncel kataloğu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünlerden alacaklarınızı şimdiden belirleyebilirsiniz. Her Salı ve Cuma çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma neler olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    26 MART 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    spor ürünleri

    fakir saç düzleştirici

    akıllı bilekik

    blender

        Selülit giderici masaj aleti

        Vakumlu siyah nokta temizleyici

        sporcu bandı

        air max taban spor ayakkabı

        Polosmart akıllı saat

        boks torbası
            Haberler Ekonomi BİM aktüel kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu! Birbirinden cazip spor ürünleri, teknolojik aletler...