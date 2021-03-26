Emeklilikte Yaşa Takılanların beklentileri TBMM'nin yeni yasama dönemine girmesiyle tekrar yükseldi. Emekli olmak için prim ve gün şartlarını tamamlamış ancak yaş şartından dolayı emeklilik hakkı elde edememiş vatandaşlar, emekli olmalarını engelleyen bu şartın değişmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin EYT konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
2021 yılında da en çok konuşulan konulardan biri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu oldu.
Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar, 2021 EYT konusunda bir son dakika gelişmesi olup olmadığını merak ediyor.
Yıllarca çalışıp prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlamadıkları için emekli olup aylık alamayan binlerce kişi, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada taleplerini dile getirmeye devam ediyor.
AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti.
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuyla ilgili olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini belirterek emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu söyledi.
Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydeden Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da ifade etti.
Emeklilikte yaşa takılanlar için görüşmeler arasında Finlandiya modeli bulunsa da bu konu koronavirüs pandemisi nedeniyle Meclis'in gündeminde yer almıyor.