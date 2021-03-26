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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 08:38
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    • 26.03.2021 08:38
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    31 Mart son mu? Kısa çalışma ödeneği ?

    ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Kısa çalışma ödeneği son gün arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Pandemi döneminde hayatımıza giren kavramlardan birisi olan kısa çalışma ödeneğinde işçiler devletten destek alabiliyordu.

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği 31 Mart son mu? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek sorusu gündemde yer alıyor. Daha önce defalarca 2 aylık dönemler olmak üzere uzatılan ve kısa adıyla KÇÖ olarak bilinen kısa çalışma ödeneği için son gün 31 Mart denmişti. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON DURUM!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.

    Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

    Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

        Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.

        Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. 2020'de 66 milyar lira olan fonun toplam giderlerinin 27 milyar lirasını kısa çalışma ödeneği oluşturdu.

        Salgınına karşı alınan tedbirlere sağlanan kaynakların da etkisiyle İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelir-gider dengesi değişti. Uzun yıllar sonra fonun giderleri gelirlerini geçti. Fonun 2020'de 38 milyar 270 milyon liralık gelirine karşın 66 milyar 599 milyon lira gideri oldu.

        Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.
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