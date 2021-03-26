Kısa çalışma ödeneği 31 Mart son mu? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek sorusu gündemde yer alıyor. Daha önce defalarca 2 aylık dönemler olmak üzere uzatılan ve kısa adıyla KÇÖ olarak bilinen kısa çalışma ödeneği için son gün 31 Mart denmişti. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON DURUM!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.