Bitcoin ve ethereum kripto para piyasalarının iki büyük birimi olarak biliniyor. Bu bağlamda da ikisinin de fiyatları yatırımcılar tarafından dakika dakika inceleniyor. Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 11 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasında yer aldı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? BTC ve Ethereum kaç dolar? İşte piyasalarda son gelişmeler
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 50,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra gelen alımlarla 52,000 doların üzerine döndü.
Son 24 saat içinde 50,856.57 ve 53,392.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.96 artışla 52,900.35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 9.13 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 983.44 milyar dolara indi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.01 artışla 1,625.27 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 9.12 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 187.03 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de son 24 saatte yüzde 0.06 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kaybı da yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.27 milyar dolar düzeyindeydi.
Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 652 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.