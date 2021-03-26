Bitcoin ve ethereum kripto para piyasalarının iki büyük birimi olarak biliniyor. Bu bağlamda da ikisinin de fiyatları yatırımcılar tarafından dakika dakika inceleniyor. Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 11 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasında yer aldı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? BTC ve Ethereum kaç dolar? İşte piyasalarda son gelişmeler

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 50,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra gelen alımlarla 52,000 doların üzerine döndü.