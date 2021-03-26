32 günlük vadeli hesap faiz oranları arttı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Şubat ayı itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Peki, en yüksek mevduat faiz oranıyla 50.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?
VADELİ MEVDUAT
Bankaların vadeli mevduat faiz oranları daha sık tercih edilmeye başlandı. Daha önceki süreçte politika faiz oranlarının düşük olması nedeniyle vadeli mevduat faiz oranları belli bir seviyenin üzerine çıkmıyordu. Ancak politika faiz oranlarının yüzde 17.00 bandına çıkması ayrıca mart veya nisan aylarında bu oranların yükselme ihtimali çok sayıda bankanın bu alanda adım atmasına neden oldu.
Özel bankalar vadeli mevduat faiz oranları sıralamasında kıyasıya bir yarış içerisindeler. Kamu bankalarından Vakıfbank'ta özel bankaların sağladığı oranlara çok yakın oranlarla vadeli mevduat getirisi sağlıyor. Hem kamu hem özel bankaların son güncellemelerinin ardından vadeli mevduat faiz oranlarında oluşan güncel tabloları sizlerle paylaşıyoruz. İşte bir aylık vadeli mevduat faiz oranları ve bankaların kazanç tutarları.