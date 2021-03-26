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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 09:05
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    • 26.03.2021 09:05
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    Faizler roket gibi hız kazandı! ? Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?

    Birikimi olanlar için son yarıyılların gözde yatırım vasıtası vadeli mevduat hesapları. Birikimlerine net hasılat elde etmek isteyenler kamu bankalarının yada özel bankaların vadeli mevduat faizlerini değerlendirebiliyorlar. Peki Mart ayının bütün sonlarında olduğumuz bu günlerde azami faiz hasılatı hangi bankalarda? Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz. Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır.

    takvim.com.tr
    Faizler roket gibi hız kazandı! 50.000 TL ile 32 günde ne kadar kazanç sağlanır?

    32 günlük vadeli hesap faiz oranları arttı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Şubat ayı itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Peki, en yüksek mevduat faiz oranıyla 50.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar?

    VADELİ MEVDUAT

    Bankaların vadeli mevduat faiz oranları daha sık tercih edilmeye başlandı. Daha önceki süreçte politika faiz oranlarının düşük olması nedeniyle vadeli mevduat faiz oranları belli bir seviyenin üzerine çıkmıyordu. Ancak politika faiz oranlarının yüzde 17.00 bandına çıkması ayrıca mart veya nisan aylarında bu oranların yükselme ihtimali çok sayıda bankanın bu alanda adım atmasına neden oldu.

    Özel bankalar vadeli mevduat faiz oranları sıralamasında kıyasıya bir yarış içerisindeler. Kamu bankalarından Vakıfbank'ta özel bankaların sağladığı oranlara çok yakın oranlarla vadeli mevduat getirisi sağlıyor. Hem kamu hem özel bankaların son güncellemelerinin ardından vadeli mevduat faiz oranlarında oluşan güncel tabloları sizlerle paylaşıyoruz. İşte bir aylık vadeli mevduat faiz oranları ve bankaların kazanç tutarları.

        EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Mart ayı sonu vadeli mevduat faiz oranlarında en yüksek oran yüzde 18.80 bandına çıktı. 19.50 bir aylık faiz oranı Fibabanka tarafından sağlanıyor. Bu iki bankanın sağladığı orana en yakın faiz ise yüzde 18.00 ve yüzde 17.75.

        EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

            VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

            Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

            Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Faizler roket gibi hız kazandı! 50.000 TL ile 32 günde ne kadar kazanç sağlanır? Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?