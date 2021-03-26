Yetki belgesi olmadan emlakçılık işi yapanlara yönelik MASAK'ın da devrede olduğuna dikkat çeken Aşa, konuyla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaştı.

MASAK DEVREDE: İNCELEME BAŞLATILACAK

Aşa, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu'na 'Yetki Belgesi Olmadan Ticari Faaliyet Yürüten İşletmeler' başlıklı bir genelge geldiğini ve bu genelge ile 31 Mart sonrası belgesiz olarak emlakçılık yapanların https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden ihbar edilmesinin istendiğini, söz konusu kişilere yönelik ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında inceleme yürütülebileceğine ilişkin uyarıda bulunulduğuna dikkat çekti.