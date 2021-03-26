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    • Ekonomi
    • 26.03.2021 21:06
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    • 26.03.2021 21:06
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    120 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! faizinde , , 'tan uygun teklifler!

    çekerek ev alacak olan binlerce kişi bankaların yeni ayla birlikte duyurduğu kredi faiz oranlarını inceliyor. Mart ayının sonuna yaklaşırken bankalar yeni kampanyalarını duyururken bazıları da faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bu bağlamda ev alma düşüncesi olanlar ve internetteki ilan sitelerinden ev bakanlar kredisi faiz oranlarındaki son durumu detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre bankanın yolunu tutmak istiyor. Detayları merak edenler için banka banka son durumu haberimizde derledik.

    120 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı!

    Aşina olduğunuz üzere ev kredileri, gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış ev alımlarının finanse edilmesi emeliyle, satın alınacak evin ipoteği alınarak veya satış taahhüdü kontratına bağlı olarak garantörlü/iyi maksat mektubu güvenceyi ile kullandırılan kredilerdir. Ev kredisi kullanımlarında alıcılar genellikle 120 ay vadeli ev kredisi kullanımı yaparlar. Kamu bankaları da özel bankalarda müşterilerin alacakları sıfır ve ikinci el evin ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında kredi imkanı sunarlar. Bazı bankalar evin tamamı için kredi verirler ancak ek teminat talep ederler. İşte Ziraat Bankası, TEB, Finansbank, İNG, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank indirimli faizler...

    180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

    180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

    180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

        KONUT KREDİSİ NEDİR?

        Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

        2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

        Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

        Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

        Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
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        Haberler Ekonomi 120 aya varan vadeyle ev sahibi olma şansı! Konut kredisi faizinde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'tan uygun teklifler!