Aşina olduğunuz üzere ev kredileri, gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış ev alımlarının finanse edilmesi emeliyle, satın alınacak evin ipoteği alınarak veya satış taahhüdü kontratına bağlı olarak garantörlü/iyi maksat mektubu güvenceyi ile kullandırılan kredilerdir. Ev kredisi kullanımlarında alıcılar genellikle 120 ay vadeli ev kredisi kullanımı yaparlar. Kamu bankaları da özel bankalarda müşterilerin alacakları sıfır ve ikinci el evin ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında kredi imkanı sunarlar. Bazı bankalar evin tamamı için kredi verirler ancak ek teminat talep ederler. İşte Ziraat Bankası, TEB, Finansbank, İNG, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank indirimli faizler...
180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi
180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi
180.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi