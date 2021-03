Türk plastik üreticileri, Çin'deki Plastik Mamul Üreticileri örgütü CPPIA&CPMIA Birlikleri ile güçbirliğine gitti. Türkiye ve Çin, iki ay boyunca hammadde siparişi vermeyerek küresel kartelleri boykot edecek. Çin, dünyada yüzde 43'le en büyük polipropilen hammaddesi ithalatçısı konumunda. Türkiye de bu üründe yüzde 13 ithalatla ikinci sırada yer alıyor. Yılda 7 milyon tonluk alım yapan iki ülkenin bu alandaki işbirliğinin dev kartelleri dize getirmesi bekleniyor.

Petrokimya üretiminde dünyada kartel konumunda olan ve daha önce bu özelliklerinden dolayı çeşitli cezalar alan SK Energy, GS Caltex, Samsung Total Petrochemicals, Honam Petrochemical, Samsung Chem ve Daelim Corporation, Sumitomo Chemical Co., Japan Polychem Corp., Grand Polymer Co., Chisso Corp., Idemitsu Petrochemical Co. ve Tokuyama Corp. gibi firmalar, bir süredir pandemiyi bahane ederek fiyat artışlarına gitmişti. Örneğin, sektörün kullandığı ana hammaddelerden olan PVC'nin fiyatı 1.000 dolar seviyesinden yüzde 110'luk artışla 2.100 dolara, polimer fiyatı 1.100 dolardan yüzde 100 artışla 2.200 dolara, AYPE film olarak adlandırılan ürünün fiyatı da yüzde 70 fiyat artışıyla 2.300 dolara ulaşmış durumda. Bu süreçte en yüksek fiyat artışı yüzde 191'le sektör için büyük önem taşıyan bir GPPS'te yaşandı. Bu ürünü yüzde 186 ile HIPS, yüzde 123 ile ABS, yüzde 110 ile PP takip etti.