Kamuda çalışan taşeron işçiler ile alakalı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Taşeron işçi ücretlerine, fiyatlarına yapılacak zam oranı merak mevzusu oldu. Çalışma Bakanlığı'nın ve Türk İş Sendikasının yüzdelik dilim mevzusunu görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu alanda bir uyuşma sağlanırsa ücretlere yeni bir düzenleme gelebilir. Bu sayede işçiler hem yüzdelik dilim hem de ücret zammı alabilirler. Peki yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeler..
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.
ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.