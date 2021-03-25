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    • 25.03.2021 09:52
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    SON DAKİKA! Bakan Varank'tan piyasadaki dalgalanmalarla ilgili önemli açıklama: Gerçeklerle örtüşmüyor

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , piyasalarda yaşanan dalgalanmanın Türkiye'nin k gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, "Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.

    Varank'tan piyasadaki dalgalanmalarla ilgili önemli açıklama

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , piyasalarda yaşanan dalgalanmanın Türkiye'nin k gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, "Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.

    İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız. KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Varank'tan piyasadaki dalgalanmalarla ilgili önemli açıklama: Gerçeklerle örtüşmüyor