SON DAKİKA! Bakan Varank'tan piyasadaki dalgalanmalarla ilgili önemli açıklama: Gerçeklerle örtüşmüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, "Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız. KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.

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