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    • 25.03.2021 10:44
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    • 25.03.2021 10:52
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    ne zaman yatacak? ?

    ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İkramiyenin bu yıl 1000 TL olup olmayacağı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca emekli bu ikramiyelerden faydalanabiliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL mi olacak?

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL mi olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerden faydalanabiliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda 1000 TL olarak ödenmişti. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor.

    Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

    TÜM EMEK-DER'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ MEKTUBU

    Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

    TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

    Mektupta şu ifadelere yer verildi:

    " Sayın Cumhurbaşkanım;

    Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

        Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

        Sayın Cumhurbaşkanım % 70 'i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.

        Saygılarımızla"

        Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

        Yılda iki kez yapılan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bin TL olacak. Vatandaşlar bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan ve PTT şubelerinden alabilecekler.

        Kimler bayram ikramiyesi alacak?

        Bu konuda en çok merak edilenleri başında gelen sorulardan biri de ikramiyenin kimlere verileceği. Emekli ikramiyesinden; SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olanlar, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabilecekler.

        Bu süreçte emekliler biner lira, dul ve yetimler ise hisseleri oranında ödeme alacaklar.

        Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken yatmıştı

        Bu yılın ilk ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde yatırılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri koronavirüs nedeniyle beklenenden erken yatırılmıştı. Kurban Bayramı sürecinde ise yeni normalleşme kapsamında böyle bir hamle beklenmiyor.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL mi olacak?