Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL mi olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL mi olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerden faydalanabiliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda 1000 TL olarak ödenmişti. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
TÜM EMEK-DER'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ MEKTUBU
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
" Sayın Cumhurbaşkanım;
Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.