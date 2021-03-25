Bitcoin neden düşüyor? 25 Mart BTC neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki 25 Mart kriptoparalar ne kadar? İlgililerinin merakla araştırdığı konuya dair güncel bilgileri derledik.
BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin, 25/03/2021 10:00 itibarıyla TL bazında ₺435.325,00, Amerikan doları bazında ise $52.951,22 seviyelerinden işlem görüyor.
BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.
BİTCOİN YATIRIMCILARINA UYARI
Hodlers, Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor. Borsa rezervleri 61.000 dolar öncesi en düşük seviyeye düştü:
Hodlers ne demek? Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor.
Bitcoin (BTC), makro piyasaların titremesi nedeniyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Finans ajans sitesinin haberine göre, 60.000 dolarda geri dönerek hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun ardından, Bitcoin, önümüzdeki günlerde yatay hareket bekleyen tüccarları henüz etkilemedi.