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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 10:04
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    • 25.03.2021 10:04
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    ? ? yatırımcılarına kritik uyarı!

    Gündemde binlerce kişi ? ? Sorularına yanıt arıyor. Döviz kurundaki haraketlilik sürerken larda son durumun ne olduğu merak konusu. Son senelerde oldukça ilgi görmeye başlayan ve elindeki paraları daha büyük miktarlara çıkarmak isteyenlerin yatırım yaptığı Bitcoin’de de hareketlilik devam ediyor. Peki 25 Mart bitcoin fiyatları ne kadar? Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı da geldi, işte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor?

    Bitcoin neden düşüyor? 25 Mart BTC neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki 25 Mart kriptoparalar ne kadar? İlgililerinin merakla araştırdığı konuya dair güncel bilgileri derledik.

    BİTCOİN NE KADAR?

    Bitcoin, 25/03/2021 10:00 itibarıyla TL bazında ₺435.325,00, Amerikan doları bazında ise $52.951,22 seviyelerinden işlem görüyor.

    BİTCOİN NEDİR?

    Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

    BİTCOİN YATIRIMCILARINA UYARI

    Hodlers, Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor. Borsa rezervleri 61.000 dolar öncesi en düşük seviyeye düştü:

    Hodlers ne demek? Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor.

    Bitcoin (BTC), makro piyasaların titremesi nedeniyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Finans ajans sitesinin haberine göre, 60.000 dolarda geri dönerek hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun ardından, Bitcoin, önümüzdeki günlerde yatay hareket bekleyen tüccarları henüz etkilemedi.

        Stoklar arasında her şey sessiz

        Tahvil getirileriyle ilgili endişeler sürdüğü ve koronavirüs nedeniyle hisse senetleri genelindeki tablo Pazartesi günkü tereddütlerden biri olarak görülüyor.

        Mütevazı bir hareketle açılan birçok Asya pazarı için tanıdık bir tablo haline geldi. Son haftalarda hızla yükseldikten sonra ABD'de 10 yıllık Hazine getirilerinin zaten% 1,7 olduğu ekonomik faaliyetteki artış muhtemelen tahvil endişelerini körükleyecektir.

        Çin, farklı bir üslupla, mali gevşemeye harcayacak daha fazla parası olduğunu ortaya çıkardı ki bu, yetkililerin buna eklemek yerine riski azaltacağını iddia ediyor.

        Çin Halk Bankası (PBoC) Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, hafta sonu yaptığı açıklamada , "Bu sadece ekonomik oyuncular için olumlu teşvikler sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda finansal riskleri doğurma olasılığı daha düşük bir ortam yaratmaya da yardımcı olacak" dedi.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor? 25 Mart BTC neden düşüşe geçti? Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı!