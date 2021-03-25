Stoklar arasında her şey sessiz

Tahvil getirileriyle ilgili endişeler sürdüğü ve koronavirüs nedeniyle hisse senetleri genelindeki tablo Pazartesi günkü tereddütlerden biri olarak görülüyor.

Mütevazı bir hareketle açılan birçok Asya pazarı için tanıdık bir tablo haline geldi. Son haftalarda hızla yükseldikten sonra ABD'de 10 yıllık Hazine getirilerinin zaten% 1,7 olduğu ekonomik faaliyetteki artış muhtemelen tahvil endişelerini körükleyecektir.

Çin, farklı bir üslupla, mali gevşemeye harcayacak daha fazla parası olduğunu ortaya çıkardı ki bu, yetkililerin buna eklemek yerine riski azaltacağını iddia ediyor.

Çin Halk Bankası (PBoC) Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, hafta sonu yaptığı açıklamada , "Bu sadece ekonomik oyuncular için olumlu teşvikler sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda finansal riskleri doğurma olasılığı daha düşük bir ortam yaratmaya da yardımcı olacak" dedi.