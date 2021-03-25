Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! Altına 6 milyar dolarlık büyük yatırım

Bakan Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anlattı.
Dönmez, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de altın üretimi yoktu. Türkiye'de üretilen madenler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan 42 ton üretimle, ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık. Hedefimiz yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 yıl içerisinde 100 ton altın üretimine ulaşmak. Yurt içindeki talebin en az yarısını yerli kaynaklardan karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.