Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! Altına 6 milyar dolarlık büyük yatırım

"Sektörün büyümesi için gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edileceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir mevzuatımız var. Sahip olduğumuz rezervi ekonomiye kazandırmak için sektörümüzle yakın temas içinde olmaya devam edeceğiz.