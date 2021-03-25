TOKİ için konut kredisi çekilir mi? 2021 bankaların TOKİ konut kredisi şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kuraya katılan ve ev hakkını elde eden vatandaşlar peşinat ödemesi yapmak için nakit paraya ihtiyaç duyuyor ve bankalara başvurarak kredi çekmek istiyor. Bu noktada bankaların TOKİ konut kredisi şartları merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılıyor. Peki hangi bankalar kredi veriliyor, nasıl alınır? Işte tüm detaylar…
TOKİ KREDİSİ NASIL ALINIR?
TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.
Ziraat Bankası TOKİ kredisi Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır: -T.C. vatandaşı olmak -Kredi notunun yüksek olması -Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı -3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak
-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak -Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak -Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak -Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması -Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Ziraat Bankası, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.