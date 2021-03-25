Türkiye'de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu gidişatta bulunan ve takviyeye lüzumu olan kişilerin, kendilerini daha iyi sezebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir dayanak programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor.
YILDA 3.900 LİRA
Aksi halde ödeme kesiliyor. Eşi vefat eden kadınlara sağlanan ödemede artışa gidildi. Yüzde 36 zamlanarak aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Yani 2 ayda bir hesaba 650 lira yatıyor. Bu da yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.
Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor.