Türkiye'de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu gidişatta bulunan ve takviyeye lüzumu olan kişilerin, kendilerini daha iyi sezebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir dayanak programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor.