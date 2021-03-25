Son dakika: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR

Bu arada kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle son erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor. son uzatmayla birlikte 17 mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak. Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek. Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.