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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 13:34
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    • 25.03.2021 13:49
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    Son dakika: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL

    döneminde hem işçinin hem de işverenin can suyu olan 31 Mart'ta sona eriyor. Ancak Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Kısa çalışmadan dönen işçiye 1341 TL verilecek.  yeni dönemin kurallarını yazdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan iş yerlerdeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı.

    Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı.

    Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı. Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

    PRİMLER YATIRILACAK
    Normalleşme Desteği kapsamında; koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.

        Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

        İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.

        FESİH YASAĞI SÜRÜYOR
        Bu arada kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle son erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor. son uzatmayla birlikte 17 mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak. Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek. Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.

            ÇALIŞANIN HAKLARI
            *Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar

            *Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır

            *Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır

            *17 mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz

            İŞVERENİN HAKLARI...
            *Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar

            *Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır
                Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL