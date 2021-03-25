25 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093295
|2,73
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,136833
|2,72
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090400
|2,66
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137329
|2,64
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,119704
|2,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009803
|1,96
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018814
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022238
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010072
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010169
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066943
|4,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070523
|4,90
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055121
|4,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,094879
|3,70
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120469
|3,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034088
|3,73
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017268
|3,60
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017111
|3,58
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017786
|3,39
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026728
|3,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047477
|4,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067230
|4,17
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027572
|4,13
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039633
|4,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029205
|2,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015508
|1,98
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051152
|1,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028841
|1,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047958
|1,78
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046482
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073518
|0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069332
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073456
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075245
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072562
|0,07
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020122
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024153
|-0,01