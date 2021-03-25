25 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093295 2,73 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136833 2,72 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090400 2,66 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137329 2,64 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,119704 2,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009803 1,96 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018814 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022238 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010072 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010169 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066943 4,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070523 4,90 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055121 4,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,094879 3,70 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120469 3,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034088 3,73 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017268 3,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017111 3,58 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017786 3,39 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026728 3,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047477 4,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067230 4,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027572 4,13 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039633 4,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029205 2,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015508 1,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051152 1,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028841 1,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047958 1,78 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046482 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073518 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069332 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073456 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075245 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072562 0,07

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020122 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024153 -0,01