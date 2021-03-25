Öğrencilere müjde:10 ay boyunca geri ödemesiz 2.000 TL harçlık verilecek! Kadir Has Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının başladığını duyurdu. Eğitim ücretini karşılamayan ve kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilere "Beyaz Güvercinler Burs Programı" kapsamında yardım verecek. Burs programı öğrencilere eğitim öğretim ücretinin muafiyetiyle birlikte barınma bursu, kitap giderleri, ve harçlık desteği de sağlayacak. Peki, KHAS burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte 10 ay boyunca 2000 TL harçlık bursu verilecek bursun detayları….
BEYAZ GÜVERCİNLER BURS PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıda bulunan adres üzerinden veya Kadir Has Üniversitesi'nin resmi internet sayfasından başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler.
BEYAZ GÜVERCİNLER BURS PROGRAMI NEDİR?
Kadir Has Üniversitesi tarafından öğrencilere verilen Beyaz Güvercinler burs programı, en iyi eğitim imkanlarından faydalanarak alana ve ülkelerine değer katmaları ve nitelikli bir KHAS mezunu olmaları için öğrencilere verilen bir fırsattır. Öğrencilerin öğrenim giderleri % 50'si sponsor %50'si ise Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
Eğitim öğretim ücretinden muaf olmanın yanı sıra, öğrencilere 10 ay süre ile 2.000 TL burs ödemesi yapılacak.
Üniversitenin yurtlarında ücretsiz barınma imkanı verilecek.
Kitap giderlerinin karşılanmasına yönelik yıllık 5.000 TL kitap ders bursu da Beyaz Güvercinler burs programı kapsamındadır.