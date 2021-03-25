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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 17:32
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    • 25.03.2021 17:33
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    Öğrencilere müjde:10 ay boyunca geri ödemesiz 2.000 TL harçlık verilecek! 2021 lise burs başvurusu nasıl yapılır?

    , lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının başladığını duyurdu. Eğitim ücretini karşılamayan ve kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilere “” kapsamında yardım verecek. Burs programı öğrencilere eğitim öğretim ücretinin muafiyetiyle birlikte barınma bursu, kitap giderleri, ve harçlık desteği de sağlayacak. Peki, burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte bursun detayları….

    takvim.com.tr
    10 ay boyunca geri ödemesiz 2.000 TL harçlık verilecek!

    Öğrencilere müjde:10 ay boyunca geri ödemesiz 2.000 TL harçlık verilecek! Kadir Has Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının başladığını duyurdu. Eğitim ücretini karşılamayan ve kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilere "Beyaz Güvercinler Burs Programı" kapsamında yardım verecek. Burs programı öğrencilere eğitim öğretim ücretinin muafiyetiyle birlikte barınma bursu, kitap giderleri, ve harçlık desteği de sağlayacak. Peki, KHAS burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte 10 ay boyunca 2000 TL harçlık bursu verilecek bursun detayları….

    BEYAZ GÜVERCİNLER BURS PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvuru şartlarını yerine getiren adaylar 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıda bulunan adres üzerinden veya Kadir Has Üniversitesi'nin resmi internet sayfasından başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

    BEYAZ GÜVERCİNLER BURS PROGRAMI NEDİR?

    Kadir Has Üniversitesi tarafından öğrencilere verilen Beyaz Güvercinler burs programı, en iyi eğitim imkanlarından faydalanarak alana ve ülkelerine değer katmaları ve nitelikli bir KHAS mezunu olmaları için öğrencilere verilen bir fırsattır. Öğrencilerin öğrenim giderleri % 50'si sponsor %50'si ise Kadir Has Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

    Eğitim öğretim ücretinden muaf olmanın yanı sıra, öğrencilere 10 ay süre ile 2.000 TL burs ödemesi yapılacak.

    Üniversitenin yurtlarında ücretsiz barınma imkanı verilecek.

    Kitap giderlerinin karşılanmasına yönelik yıllık 5.000 TL kitap ders bursu da Beyaz Güvercinler burs programı kapsamındadır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Beyaz Güvercinler Burs Programı başvurusu yapacak adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

        TC vatandaşı olmak,

        Eğitim ücretini karşılayamayacak kısıtlı ekonomik şartlara sahip olmak,

        İkameti İstanbul dışında bulunmak.

        Lise eğitim öğretimine İstanbul'da devam eden ancak ; ailesi, asıl memleketi olan İstanbul dışı illerde ikamet eden adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde Beyaz Güvercinler Bursiyeri olmak üzere başvuruda bulunabilirler

        Başvuru sırasında lise 12. sınıf olmak,
        Tercih etmek istediği programın ilgili puan türünde ilk 30.000 başarı sıralamasında olmak,

        Diploma notu en az 4.0/ 5.0 (100 üzerinden en az 80) olmak,

        Okul 1-2-3 dereceli öğrencilere direk başvuru hakkı verilecektir.

        BEYAZ GÜVERCİNLER BURS BAŞVURU BELGELERİ NELER?

        Burs başvurusunda bulunacak adayların online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Adli Sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, transkript, lise diploması, sınav sonuç belgesi (sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk 24 saat içinde) adaylar tarafından 400 kelimeden oluşan kompozisyon ile başvuru yapılacak.

        BURS NE KADAR SÜRE DEVAM EDECEK?

        Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için Hazırlık + 4 yıl

        Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler için lisans eğitimi süresinde (4 yıl )

        ÇAP yapan öğrenciler için Hazırlık+5 yıl (ilave 1 yıl daha)

        Disiplin cezası ya da İki dönem üst üste not ortalaması 1,80'in altında olması halinde burs devamlılığı noktasında öğrenciye uyarıda bulunulur.

        TÜM BÖLÜMLER İÇİN GEÇERLİ Mİ?

        Beyaz Güvercinler Burs Programı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleriyle, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Tiyatro hariç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri ve İletişim Fakültesi'nde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya, Radyo Televizyon ve Sinema ve Reklamcılık bölümlerine öğrenci alınacaktır.
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        Haberler Ekonomi Öğrencilere müjde:10 ay boyunca geri ödemesiz 2.000 TL harçlık verilecek! 2021 KHAS lise burs başvurusu nasıl yapılır?