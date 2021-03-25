BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Beyaz Güvercinler Burs Programı başvurusu yapacak adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

TC vatandaşı olmak,

Eğitim ücretini karşılayamayacak kısıtlı ekonomik şartlara sahip olmak,

İkameti İstanbul dışında bulunmak.

Lise eğitim öğretimine İstanbul'da devam eden ancak ; ailesi, asıl memleketi olan İstanbul dışı illerde ikamet eden adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde Beyaz Güvercinler Bursiyeri olmak üzere başvuruda bulunabilirler

Başvuru sırasında lise 12. sınıf olmak,

Tercih etmek istediği programın ilgili puan türünde ilk 30.000 başarı sıralamasında olmak,

Diploma notu en az 4.0/ 5.0 (100 üzerinden en az 80) olmak,

Okul 1-2-3 dereceli öğrencilere direk başvuru hakkı verilecektir.

BEYAZ GÜVERCİNLER BURS BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Burs başvurusunda bulunacak adayların online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Adli Sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, transkript, lise diploması, sınav sonuç belgesi (sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk 24 saat içinde) adaylar tarafından 400 kelimeden oluşan kompozisyon ile başvuru yapılacak.