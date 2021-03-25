25 Mart Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,42 2,25 7,56 Gözde Girişim 7,63 7,15 6,71 İndeks Bilgisayar 30,74 28,98 6,07 Enerjisa Enerji 11,10 10,54 5,31 Vestel 35,98 34,20 5,20 Koza Madencilik 13,81 13,32 3,68 Tüpraş 95,35 92,10 3,53 Selçuk Ecza Deposu 10,74 10,40 3,27 Kerevitaş Gıda 5,74 5,58 2,87 Konya Çimento 1.202,80 1.171,60 2,66 Verusa Holding 57,70 56,30 2,49 Anadolu Efes 23,26 22,74 2,29 Odaş Elektrik 3,60 3,52 2,27 İpek Doğal Enerji 11,83 11,58 2,16 Alcatel Lucent Teletaş 32,12 31,48 2,03 Pegasus 76,35 74,85 2,00 Aksa Enerji 11,04 10,83 1,94 Mavi Giyim 50,70 49,84 1,73 Sabancı Holding 8,90 8,75 1,71 Şekerbank 1,21 1,19 1,68

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,42 1,46 -2,74 Tofaş Oto Fabrikası 33,32 34,08 -2,23 Oyak Çimento 7,21 7,37 -2,17 Doğan Holding 3,17 3,24 -2,16 Halkbank 4,58 4,68 -2,14 Bagfaş 23,00 23,50 -2,13 Türkiye Sigorta 6,21 6,34 -2,05 Brisa 28,62 29,20 -1,99 İş GMYO 2,00 2,04 -1,96 Ege Endüstri 1.775,10 1.809,90 -1,92 Aksigorta 8,16 8,30 -1,69 Türk Traktör 216,70 220,07 -1,53 Alarko Holding 10,81 10,97 -1,46 Petkim 5,54 5,62 -1,42 Ege Gübre 211,00 214,00 -1,40 Yapı ve Kredi Bankası 2,20 2,23 -1,35 Özak GMYO 5,18 5,25 -1,33 İskenderun Demir Çelik 11,10 11,25 -1,33 Kordsa Teknik Tekstil 24,40 24,72 -1,29 Pınar Süt 21,42 21,70 -1,29