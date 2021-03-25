25 Mart Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,42
|2,25
|7,56
|Gözde Girişim
|7,63
|7,15
|6,71
|İndeks Bilgisayar
|30,74
|28,98
|6,07
|Enerjisa Enerji
|11,10
|10,54
|5,31
|Vestel
|35,98
|34,20
|5,20
|Koza Madencilik
|13,81
|13,32
|3,68
|Tüpraş
|95,35
|92,10
|3,53
|Selçuk Ecza Deposu
|10,74
|10,40
|3,27
|Kerevitaş Gıda
|5,74
|5,58
|2,87
|Konya Çimento
|1.202,80
|1.171,60
|2,66
|Verusa Holding
|57,70
|56,30
|2,49
|Anadolu Efes
|23,26
|22,74
|2,29
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,52
|2,27
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|11,58
|2,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,12
|31,48
|2,03
|Pegasus
|76,35
|74,85
|2,00
|Aksa Enerji
|11,04
|10,83
|1,94
|Mavi Giyim
|50,70
|49,84
|1,73
|Sabancı Holding
|8,90
|8,75
|1,71
|Şekerbank
|1,21
|1,19
|1,68
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,42
|1,46
|-2,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,32
|34,08
|-2,23
|Oyak Çimento
|7,21
|7,37
|-2,17
|Doğan Holding
|3,17
|3,24
|-2,16
|Halkbank
|4,58
|4,68
|-2,14
|Bagfaş
|23,00
|23,50
|-2,13
|Türkiye Sigorta
|6,21
|6,34
|-2,05
|Brisa
|28,62
|29,20
|-1,99
|İş GMYO
|2,00
|2,04
|-1,96
|Ege Endüstri
|1.775,10
|1.809,90
|-1,92
|Aksigorta
|8,16
|8,30
|-1,69
|Türk Traktör
|216,70
|220,07
|-1,53
|Alarko Holding
|10,81
|10,97
|-1,46
|Petkim
|5,54
|5,62
|-1,42
|Ege Gübre
|211,00
|214,00
|-1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,20
|2,23
|-1,35
|Özak GMYO
|5,18
|5,25
|-1,33
|İskenderun Demir Çelik
|11,10
|11,25
|-1,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|24,72
|-1,29
|Pınar Süt
|21,42
|21,70
|-1,29