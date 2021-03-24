Toplu ödeme imkanından yararlananlar için maaşlar hesaplara yatıyor! Hemen başvurun tek tek ödeme yapılıyor!

Toplu ödeme imkanından yararlananlar maaşlarını almaya devam ediyor! Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. Çalışan her şahsın en büyük hayali emeklilik olarak öne çıkarken SGK emekli olamayanlara bazı şartlar altında ödemiş oldukları primler için toplu para ödemesi yapabilmektedir. SGK prim geri-alma dilekçesi yazarak başvuruda bulunan kişilere aranılan şartları taşımaları halinde o tarihe kadar SGK emeklilik numarası üzerine yatırılan tüm para tutarı toplu olarak geri ödeniyor. Her ay düzenli olarak SGY'ya prim ödemesi yapan ancak buna rağmen emekli olamıyorum diyenler için toplu para ödemesi için merak edilen detaylar sayfamızda
SGK'DAN TOPLU PARA ALABİLİRSİNİZ
SGK tarafından sağlanan toplu prim parası iadesi için emekli olmak için talep edilen koşullardan ikisinin sağlanmış olması gerekiyor. SGK'nın talep ettiği prim ödemeleri tam olmayan vatandaşlar gün şartını ve yaş şartını sağlamışlarda prim ödemesi alabiliyorlar. Diğer bir deyişle emekli olmak için sigortalılık gün şartı ve yaş şartını sağlamış olan vatandaşlar prim eksikleri varsa bu eksiği kapatamıyorlarsa toplu para için başvuru yapabiliyorlar.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.
– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.