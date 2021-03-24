Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay yardımları için açıklamalarda bulundu. Gündelik işler ve yevmeli çalışan işçi, seyyar satıcı, gündelik işçiler, geri dönüşüm emekçileri gibi vasıfsız çalışan işçilere küçük esnaflara dayanışma göstereceğini açıklayan Kınık, tüm desteklerin yapılacağını açıkladı. Kınık: "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti." dedi. Peki, kimler gıda yardımından yararlanacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılacak? Gıda yardımları hangi marketlerden temin edilecek?
Kızılay yardımları
Türk Kızılay'ı birçok başlık altında yardım yapmaktadır. Bu yardımlar;
- Korona Gıda Paketi Desteği
- Korona Hijyen Paketi Desteği
- Korona Sağlık Çalışanlarına Destek Paketi
- Korona Hasta Destek Paketi
- Korona Dayanışma Projesi Genel Bağış
- Sevgi Bohçası Bağışı
- Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları
- Terör Mağdurlarına Bağış
Gıda paketinde yer alan ürünler şu şekilde:
No Malzeme Cinsi
1 Ayçiçek Yağı
2 Toz Şeker
3 Pirinç
4 Kuru Fasulye
5 Kırmızı Mercimek
6 Çay
7 Bulgur
8 Domates Salçası
9 Un
10 Yeşil Mercimek
11 Tuz
12 Makana