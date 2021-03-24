Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2021 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 08:52
    ABONE OL

    gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

    ’ı, koronavirüs yarıyılında vatandaşlara yiyecek desteklerinde bulunmaya devam ediyor. Dar kazançlı ailelere müteveccih yapılan çalışmalarda , vatandaşların bir hayli esas gereksinimlerini gideriyor. Kızılay desteğinden yararlanmak için müracaat yapılması gerekmektedir. Vatandaşlar Kızılay’dan destek almak için nereye müracaat yapabilir? Peki, kimler gıda yardımından yararlanacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılacak? Gıda yardımları hangi marketlerden temin edilecek? Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

    takvim.com.tr
    Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay yardımları için açıklamalarda bulundu. Gündelik işler ve yevmeli çalışan işçi, seyyar satıcı, gündelik işçiler, geri dönüşüm emekçileri gibi vasıfsız çalışan işçilere küçük esnaflara dayanışma göstereceğini açıklayan Kınık, tüm desteklerin yapılacağını açıkladı. Kınık: "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti." dedi. Peki, kimler gıda yardımından yararlanacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılacak? Gıda yardımları hangi marketlerden temin edilecek?

    Kızılay yardımları

    Türk Kızılay'ı birçok başlık altında yardım yapmaktadır. Bu yardımlar;

    - Korona Gıda Paketi Desteği

    - Korona Hijyen Paketi Desteği

    - Korona Sağlık Çalışanlarına Destek Paketi

    - Korona Hasta Destek Paketi

    - Korona Dayanışma Projesi Genel Bağış

    - Sevgi Bohçası Bağışı

    - Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları

    - Terör Mağdurlarına Bağış

    Gıda paketinde yer alan ürünler şu şekilde:

    No Malzeme Cinsi

    1 Ayçiçek Yağı

    2 Toz Şeker

    3 Pirinç

    4 Kuru Fasulye

    5 Kırmızı Mercimek

    6 Çay

    7 Bulgur

    8 Domates Salçası

    9 Un

    10 Yeşil Mercimek

    11 Tuz

    12 Makana

        Kızılay'a başvuru nasıl yapılır?

        Desteğe ihtiyacı olan kişilere yardım eden Türk Kızılay'ı dar gelirli aileleri tespit ederek yardımda bulunuyor.

        KIZILAY TARİHÇE

        Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

        Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

        Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

        Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

        Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

        Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

        Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Kızılay gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?