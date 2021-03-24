Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2021 07:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 07:52
    ABONE OL

    Gram, çeyrek, 18-22 ayar bilezik son durum! oldu? ...

    son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu Merkez Bankası’nda yapılan görev değişikliği sonrası piyasalara alev alev yanarken, altın fiyatları da durmak bilmiyor. İşte, !

    takvim.com.tr
    Gram, çeyrek, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları son durum! 24 Mart altın ne kadar oldu?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği sonrası piyasalara alev alev yanarken, altın fiyatları da durmak bilmiyor. İşte, 24 Mart altın fiyatları!

    ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

    Gün içinde dolar en yüksek 7.94 TL'yi, euro da 9.52 TL'yi gördü. Serbest piyasada dolar 7.89 TL'den, euro 9.36 TL'den kapandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0.37 artışla 439.30 liradan, çeyrek altın 712 liradan, Cumhuriyet altını 2.915 liradan günü tamamladı.

    ALTIN FİYATLARI SON DURUM!

    Saat 07:50 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

    GRAM ALTIN FİYATI

    436,98
    444,43
    %-0,35

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    440,94
    441,02
    %0,02

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.732,18
        1.732,64
        %0,35

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        705,63
        721,21
        %0,02

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        2.822,00
        2.875,46
        %0,02

        YARIM ALTIN FİYATI

        1.406,59
        1.442,14
        %0,02

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        239,75
        289,08
        %0,24

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        395,53
        424,83
        %0,24

            ALTIN BU SEVİYELERİ GÖREBİLİR!

            Invesco'nun baş yatırım stratejisti Kristina Hooper, tahvil piyasalarındaki bu potansiyel korkuluğun 2021 yılına kadar altın fiyatları için kritik destek sağlayacağını da vurguluyor. Kristina Hooper, tahvil getirileri artmaya devam etse bile muhtemelen %2'nin üzerine çıkmayacağını belirtti. Kristina Hooper, bunun da tarihsel standartlara göre hala son derece düşük ve altın piyasası için olumlu olduğunu söyledi.

            Kristina Hooper, ekonomik koşulların iyileştirilmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturacak olsa da ekonomik büyüme enflasyonu yukarı çekeceği için sarı metal için hala mütevazı bir yukarı yönlü eğilim olduğunu sözlerine ekledi. Kristina Hooper, yıl sonunda altın fiyatlarının ONS başına 1.850 dolara yükseleceğini söylüyor.

            Kristina Hooper, artan fiyat baskısı tehdidinin yanı sıra jeopolitik gerilimler artmaya devam ederken altın'ın da çekici bir güvenli liman varlığı olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Gram, çeyrek, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları son durum! 24 Mart altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı altın...