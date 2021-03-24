Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği sonrası piyasalara alev alev yanarken, altın fiyatları da durmak bilmiyor. İşte, 24 Mart altın fiyatları!
ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Gün içinde dolar en yüksek 7.94 TL'yi, euro da 9.52 TL'yi gördü. Serbest piyasada dolar 7.89 TL'den, euro 9.36 TL'den kapandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0.37 artışla 439.30 liradan, çeyrek altın 712 liradan, Cumhuriyet altını 2.915 liradan günü tamamladı.
ALTIN FİYATLARI SON DURUM!
Saat 07:50 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
436,98
444,43
%-0,35
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
440,94
441,02
%0,02