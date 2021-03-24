ALTIN BU SEVİYELERİ GÖREBİLİR!

Invesco'nun baş yatırım stratejisti Kristina Hooper, tahvil piyasalarındaki bu potansiyel korkuluğun 2021 yılına kadar altın fiyatları için kritik destek sağlayacağını da vurguluyor. Kristina Hooper, tahvil getirileri artmaya devam etse bile muhtemelen %2'nin üzerine çıkmayacağını belirtti. Kristina Hooper, bunun da tarihsel standartlara göre hala son derece düşük ve altın piyasası için olumlu olduğunu söyledi.

Kristina Hooper, ekonomik koşulların iyileştirilmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturacak olsa da ekonomik büyüme enflasyonu yukarı çekeceği için sarı metal için hala mütevazı bir yukarı yönlü eğilim olduğunu sözlerine ekledi. Kristina Hooper, yıl sonunda altın fiyatlarının ONS başına 1.850 dolara yükseleceğini söylüyor.