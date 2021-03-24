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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 20:13
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    • 24.03.2021 20:16
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    günü yükselişle noktaladı! 24 Mart son durum | İşte kazandıran ve kaybettiren sektörler...

    Son dakika haberleri... 24 Mart'ı yükselişle noktaladı. endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı. Peki hangi sektörler kazandırdı hangi sektörler kaybettirdi? İşte detaylar...

    AA
    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul 24 Mart'ı yükselişle noktaladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN ÇOK HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile metal, ana sanayi oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BORSAYI HAREKETLENDİRDİ
    BIST 100 endeksi, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1.420,00 puanın üzerini test etti. Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini belirten analistler, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini kaydetti.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa günü yükselişle noktaladı! 24 Mart BIST 100 son durum | İşte kazandıran ve kaybettiren sektörler...