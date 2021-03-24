BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile metal, ana sanayi oldu.