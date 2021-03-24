Borsa İstanbul 24 Mart'ı yükselişle noktaladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile metal, ana sanayi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BORSAYI HAREKETLENDİRDİ
BIST 100 endeksi, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1.420,00 puanın üzerini test etti. Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.