Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kartın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Marta kadar sürecek. . Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi ekipleri 600 TL nakit destek sağlayan Kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'e yakın hane yararlandı.