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    • 25.03.2021 08:32
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    Ailelere 600 TL nakit belediye parası! Halk Kart başvurusu nasıl yapılır? Ve sonunda netleşti! Son gün uyarısı yapıldı

    Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kartın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Marta kadar sürecek. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'e yakın hane yararlandı. k koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşti! Ailelere 600 TL nakit belediye yardım parası!

    Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara 600 TL nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kartın 8. dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Marta kadar sürecek. . Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi ekipleri 600 TL nakit destek sağlayan Kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'e yakın hane yararlandı.

    Çankaya'dan 600 TL Nakit Desteği

    Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kartın 8. Dönem başvuruları başladı. Başvurular doğrudan Çankaya Evleri ve Baharevlerine yapılıyor.

    Kartı talep edenlerin sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi ekipleri 600 TL nakit destek sağlayan Kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor.

        Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'e yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.

        Halk Kart başvuru noktaları ise şöyle:

        Bademlidere Çankaya Evi: Şemsettin Günaltay Cad. No: 35 Park İçi Tel: 0 312 437 29 69

        Bayraktar Çankaya Evi: Bayraktar Mah. Bayraklı Sk. No:19 Tel: 0312 448 27 58

        Cebeci Baharevi: Kutlugün Sokak No:14 Cebeci Tel: 0312 320 13 47

        Mimar Sinan Çankaya Evi: Mimar Sinan Mah. 115. Cad. Sonu 133. Sok. No:34 Tel: 0312 430 66 50

        Mürsel Uluç Çankaya Evi: Mürsel Uluç Mah. 1. Cad. 974. Sok. İnönü Parkı yanı Tel: 0312 490 66 65

        Sokullu Baharevi : Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No:107 Dikmen Tel: 0312 479 59 90
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        Haberler Ekonomi Ailelere 600 TL nakit belediye yardım parası! Halk Kart başvurusu nasıl yapılır? Ve sonunda netleşti! Son gün uyarısı yapıldı