Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Hepsi değişiyor

Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.

1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.