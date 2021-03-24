Nisan ayı TOKİ konut satış kampanyasına dair yeni duyuru geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Adana'da yer alan konut projelerinden ev satışı yapacağını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvuru toplayacak olan TOKİ Başkanlığı'nın satış listesinde 1252 adet daire bulunuyor. Kurum tarafından açıklanan satış listesinde alt gelir grubunda yer alan 2+1 dairelerden 908 adet satılacağı duyuruldu. Bunun yanında kurum 344 adet sosyal konut projesi kapsamında 3+1 daire satışı yapacak. TOKİ Başkanlığı tüm bu konutlar için özel ödeme seçenekleri sunacak.
TOKİ ADANA KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan duyuruda Adana'da 1252 adet konutun satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5-22 Nisan 2021 tarihleri arasında Halkbank Adana Şubeleri ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.
TOKİ UCUZ KONUT SATIŞ ŞARTLARI BELLİ OLDU
Bu şartlar;TC vatandaşı olmak
Başvuran vatandaşın en az 25 yaşında olması
Başvurulacak ilde en az 1 yıldır nüfusa kayıtlı olarak ikamet ediyor olmak
TOKİ den konut ya da kredi almamış olmak
Hane gelirinin aylık 2600 TL üzerinde olmaması
Başvuru yapan vatandaşların kendisi, eşleri ya da bakmak ile yükümlü olduklarının hanelerinin olmaması şartları aranır.