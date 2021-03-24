ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?

TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer. Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.

Taksit seçenekleri de konuta göre değişiyor. TOKİ peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendiriyor. Bu süre 120 ay, 144 ay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde olabiliyor.