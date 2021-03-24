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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 08:27
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    • 25.03.2021 08:27
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    180 vadeli aylık 900 TL ödemeli konut kampanyası! ’den müjde! Ucuz fiyatlı konut satışıyla başvuran ev sahibi oluyor…

    2021 konut başvurusu ne zaman, merak konusu oldu. Geçen yıl büyük ilgi gören ucuz konut projesine bu yıl da devam ediliyor. İlk kampanya haberi 'dan geldi. İşte, TOKİ alt gelir grubu ve sosyal konut projesi başvuru tarihleri... 'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer. Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ'den 180 vadeli aylık 900 TL ödemeli konut kampanyası!

    Nisan ayı TOKİ konut satış kampanyasına dair yeni duyuru geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Adana'da yer alan konut projelerinden ev satışı yapacağını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvuru toplayacak olan TOKİ Başkanlığı'nın satış listesinde 1252 adet daire bulunuyor. Kurum tarafından açıklanan satış listesinde alt gelir grubunda yer alan 2+1 dairelerden 908 adet satılacağı duyuruldu. Bunun yanında kurum 344 adet sosyal konut projesi kapsamında 3+1 daire satışı yapacak. TOKİ Başkanlığı tüm bu konutlar için özel ödeme seçenekleri sunacak.

    TOKİ ADANA KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan duyuruda Adana'da 1252 adet konutun satışa çıkarıldığı duyuruldu.

    Konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5-22 Nisan 2021 tarihleri arasında Halkbank Adana Şubeleri ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

    TOKİ UCUZ KONUT SATIŞ ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Bu şartlar;TC vatandaşı olmak

    Başvuran vatandaşın en az 25 yaşında olması

    Başvurulacak ilde en az 1 yıldır nüfusa kayıtlı olarak ikamet ediyor olmak

    TOKİ den konut ya da kredi almamış olmak

    Hane gelirinin aylık 2600 TL üzerinde olmaması

    Başvuru yapan vatandaşların kendisi, eşleri ya da bakmak ile yükümlü olduklarının hanelerinin olmaması şartları aranır.

        ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?

        TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer. Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.

        Taksit seçenekleri de konuta göre değişiyor. TOKİ peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendiriyor. Bu süre 120 ay, 144 ay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde olabiliyor.

        TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Toki ucuz konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşların buraya tıklaması yeterli olacak. Ardından gerekli bilgileri dolduran vatandaşlar Ziraat bankası ya da Halkbank üzerinden peşinat ödemesi yapmalıdır. Belirlenen tarihlerde peşinat ödemesini yaparak dekontları ulaştırmayan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecektir.
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        Haberler Ekonomi 180 vadeli aylık 900 TL ödemeli konut kampanyası! TOKİ’den müjde! Ucuz fiyatlı konut satışıyla başvuran ev sahibi oluyor…