Vitamin hapı kullananlar dikkat! Vitamin ve gıda takviyesinde de sahtecilik hortladı

ALERJİ YAPTI

Nasıl bir içeriğe sahip olduğu bilinmeyen ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Bir sağlık çalışanı şunları anlattı: "E.B diye bir firmadan serum, anestezi kremi almıştım. Ürünler gelince barkodlarından sahte olduklarını gördüm. Ürünler alerjiye sebep oluyor."