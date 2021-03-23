Güney Kore Cumhuriyeti'ne 1 milyon 668 bin 757, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600, Tayvan'a 381 bin 500, Japonya'ya 133 bin ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak ve şubatta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 75'ini ise Karadeniz Bölgesi sırtladı.