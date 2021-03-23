Türkiye'den yılın ilk iki ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 675 bin 123 dolar gelir sağlandı.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın iki ayında 5 ülkeye 454 bin 350 ton deniz salyangozu ihraç edildi.
Söz konusu dönemde ihracattan 2 milyon 675 bin 123 dolar kazanıldı.
Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Japonya ve Bulgaristan, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.
Güney Kore Cumhuriyeti'ne 1 milyon 668 bin 757, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600, Tayvan'a 381 bin 500, Japonya'ya 133 bin ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.
Türkiye'den ocak ve şubatta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 75'ini ise Karadeniz Bölgesi sırtladı.