XYM Coin nasıl alınır? XYM Coin Binance'a geldi mi?

XYM COIN NEDİR?

XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir.

XYM, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, karmaşıklıkları azaltmasına ve yeniliği kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.