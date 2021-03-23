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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 14:43
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    • 23.03.2021 14:43
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    nasıl alınır? XYM Coin Binance'a geldi mi?

    nasıl alınır? Son günlerin popüler coin türlerinden birisi olan XYM Coin fiyatıyla dikkat çekiyor. XYM Coin Binance'a geldi mi sorusuna kripto para piyasalarını takip edenler yanıt arıyor. Kripto para cüzdanında XEM bulunduran kullanıcılar, anlık görüntü anında sahip oldukları XEM bakiyesine eşit miktarda (1:1 oranında) XYM bakiyesi alabilecekler. XYM tokenlar, işlemleri kaydeden genel düğümler ağını teşvik etmek amacıyla ve işlem ücretlerini ödemek için kullanılacak. Peki, ?

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    XYM Coin nasıl alınır? XYM Coin Binance'a geldi mi?

    XYM Coin nasıl alınır? XYM Coin almak isteyenler konuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. XYM Coin Binance'a geldi mi sorusu son günlerin popüler sorularından birisi oldu. XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciri olarak piyasaya giriş yapmıştı. Binance kullanıcıları da hesaplarına XYM Coin aktarıp aktaramayacağını merak ediyor. İşte XYM Coin hakkında merak edilen bilgiler..

    XYM COIN NASIL ALINIR?

    23 Mart itibariyle Binance üzerinden XYM Coin dağıtımına başlandığı belirtiliyor.

    ALIM SATIM İZNİ VAR MI?

    XYM Coinler Binance kullanıcılarının hesaplarında görülse de henüz listeleme gerçekleşmediği için alım satım izni yer almıyor.

    XYM COIN NEDİR?

    XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir.

    XYM, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, karmaşıklıkları azaltmasına ve yeniliği kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

        Mart 2021'de piyasaya sürülen XYM, işletmelerin halka açık zincirlerin sunduğu şeffaflıktan yararlanmasını sağlayan benzersiz bir karma (genel/ özel) mimari kullanır ve aynı zamanda daha gizli bilgiler için veri kısıtlamaları ve şifreleme önlemlerinin uygulanmasına izin verir. Esneklik, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığındaki büyük yükseltmelerle Symbol platformu, sınıfının en iyisi blockchain kurumsal çözümüdür.

        XYM, Symbol genel blok zincirinin yerel para birimidir ve blok zinciri için temel değer aktarım mekanizması olarak kullanılır.
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