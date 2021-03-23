XYM Coin nasıl alınır? XYM Coin Binance'a geldi mi?

XYM Coin nasıl alınır? XYM Coin almak isteyenler konuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. XYM Coin Binance'a geldi mi sorusu son günlerin popüler sorularından birisi oldu. XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciri olarak piyasaya giriş yapmıştı. Binance kullanıcıları da hesaplarına XYM Coin aktarıp aktaramayacağını merak ediyor. İşte XYM Coin hakkında merak edilen bilgiler..
XYM COIN NASIL ALINIR?
23 Mart itibariyle Binance üzerinden XYM Coin dağıtımına başlandığı belirtiliyor.
ALIM SATIM İZNİ VAR MI?
XYM Coinler Binance kullanıcılarının hesaplarında görülse de henüz listeleme gerçekleşmediği için alım satım izni yer almıyor.
XYM COIN NEDİR?
XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir.
XYM, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, karmaşıklıkları azaltmasına ve yeniliği kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.