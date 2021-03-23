İşçi çıkarma yasağının hangi tarihe kadar uzatıldığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Bu kısıtlama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bugüne kadar pek çok kez uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu yasağın uzatıldığı açıklandı. Peki, işçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.