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    Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak: Emekliye ek kazanç

    Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...

    Emekliye ek kazanç

    Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.

    Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

    Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

        Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

        EN ÇOK 690 TL


        Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.

            Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

            Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

            SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
                Haberler Ekonomi Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak: Emekliye ek kazanç