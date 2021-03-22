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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 22:08
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    • 22.03.2021 22:10
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    Ticaret Bakanı (AB) Ekonomi Komiseri ile görüştü

    Ticaret Bakanı , (AB) Ekonomi Komiseri ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

    Türkiye ile AB arasında ekonomi zirvesi

    Ticaret Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, 'nin güncellenmesi, ve gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

    Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü