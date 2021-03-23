2021 TOKİ ucuz konut başvurusu başladı mı? TOKİ 100 bin konut başvuru şartları neler olacak?

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları neler olacak? 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu merakla bekleniyor. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler ucuz konut kampanyalarından faydalanabiliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. Başkan Erdoğan 2021 yılında 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi olacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu başladı mı? TOKİ ucuz konut başvuru şartları nelerdir?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. 4 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
aşvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,