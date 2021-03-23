Banklardan vadeli mevduat atağı geldi, faiz oranları coştu! İşte TL ve dolar döviz hesabı için en fazla faiz veren bankalar!

Merkez Bankası lüzumlu karşılık oranı atağı mevduat faiz oranları için yükseliş tesiri gösterdi. Azami faiz veren banka olmak için yarışan bankalarda özellikle de tanışma faizleri yükseldi. Tanışma faizi olarak ta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış hız kazandı. Bankaların daha fazla müşteri kazanmak ve başka bankada hesabı olan kişileri kendi bankalarına çekmek adına başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi, mevduat faiz oranları ne durumda, 23 Mart 2021 tarihli tüm bankaların güncel vadeli faiz oranları listesi haberimizde! Mart 2021'de 36 günlük vadeli mevduata Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.