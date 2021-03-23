İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, açıklanan 2020 yılı dış ticaret istatistiklerine göre ilçenin 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek, ekonomide model olmaya devam ettiğini söyledi.
Başkan Uğurdağ, İnegöl'ün dış ticaret hacminin 2020 yılında 1 milyar 572 milyon dolar gerçekleşerek 60 ili geride bıraktığını ve 21'inci olduğunu söyledi. Uğurdağ, "İhracatımız 1 milyar 135 milyon dolar ile 64 ili geride bırakarak 17'nci büyük ekonomi oldu.
Dış ticaret fazlası veren İnegöl, 71 ili geçerek 10'uncu sırada yer almıştır. Ülkemize en üst seviyede katkı sağlayan istihdam dostu bir şehiriz. 'İşsizlik' diye bir sıkıntımız yok ancak kalifiye eleman ihtiyacımız üst seviyede" dedi.