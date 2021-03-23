



"MOBİLYA İHRACATINDA LİDERİZ"

İnegöl'de 2020 yılının ihracat birincisinin mobilya sektörü olduğunu ifade eden Yavuz Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 arttı. Mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl'ün ihracatında yüzde 47 ile en büyük paya sahip.